Un importante partido disputaron este fin de semana dentro de la Liga Brasileña Fortaleza ante Atlético Mineiro, en la que el conjunto local busca zafar del descenso, mientras que los visitantes buscan asegurar su cupo en la próxima edición de Copa Sudamericana.

En un intenso partido, el conjunto que es comandado por Martín Palermo logró una importante victoria por 1-0 ante el equipo que dirige Jorge Sampaoli, resultado que le permite seguir soñando con la salvación.

Al final de este compromiso, una importante polémica fue la que se vivió en el campo de juego con un conato de jugadores, en la que uno de los protagonistas fue el jugador nacional, Iván Román, quien se vio bastante sacado en este conflicto.

Empujones por montones y algunos golpes fueron los que se dejaron ver dentro de esta discusión, en la que al ex Palestino se le veía con mucha furia, en donde su compatriota y jugador de Fortaleza, Benjamín Kuscevic tuvo que ir a frenarlo y alejarlo de esta polémica.

VIDEO: REVISA EL TENSO MOMENTO QUE VIVIÓ IVÁN ROMÁN EN BRASIL