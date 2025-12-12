La industria del fútbol continúa moviendo fichas más que importantes, y esta vez el trascendental anuncio llega desde la cima del fútbol continental: la CONMEBOL.

El ente rector del fútbol sudamericano ha decidido extender nuevamente sus vínculos comerciales para asegurar la máxima visibilidad de sus torneos más prestigiosos: la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana.

En un escenario donde las plataformas de streaming y los canales deportivos tradicionales compiten ferozmente por los derechos premium, cada acuerdo se convierte en una señal del rumbo que toma el mercado.

Fotografía de archivo de los trofeos de la Copa Libertadores (i) y Copa Sudamericana. EFE/Nathalia Aguilar/Archivo

Es conocido que ESPN se ha consolidado en una posición dominante dentro de la transmisión del fútbol sudamericano, gracias a su producción de alto nivel, cobertura internacional y amplio despliegue técnico. Ahora, esa alianza con la CONMEBOL se proyecta aún con más fuerza para los próximos años.

ESPN transmitirá la Copa Libertadores y Sudamericana hasta 2030

La renovación cubre las temporadas 2027 a 2030 y asegura que los torneos de clubes más importantes del continente mantendrán una presencia constante en la programación deportiva del gigante estadounidense.

“La renovación del acuerdo con la CONMEBOL refuerza nuestra oferta deportiva y reafirma nuestro compromiso de ofrecer una programación de alto valor a nuestra audiencia”, afirmó Bruno Zurlo, Head de Deportes de The Walt Disney Company Latin America.

“Estamos orgullosos de seguir avanzando en nuestro objetivo de ofrecer de forma sostenible los contenidos más relevantes”, añadió.

Además, ESPN y Disney+ Plan Premium transmitirán en exclusividad la CONMEBOL Recopa, la definición anual entre los campeones de la Libertadores y la Sudamericana, manteniendo así uno de los eventos más esperados del calendario internacional.

