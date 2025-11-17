La Selección Chilena tuvo su primer desafío dentro de la Fecha FIFA el pasado fin de semana, en donde el equipo de todos logró una victoria por 2-0 ante la Selección de Rusia, la que dejó buenas sensaciones para el equipo de Nicolás Córdova.

Después de este duelo, el periodista Manuel de Tezanos analizó el partido en su programa ‘Balong’ en Youtube y partió destacando el gran rendimiento que mostró la zona defensiva del equipo de todos, la que se vio bastante firme.

“Bien Vigoroux, da mucha seguridad, están muy bien Maripán y Román, no parece un jugador de 18-19 años. Hormazábal y Suazo, el mejor de Chile, estuvieron muy bien los dos”, parte señalando de Tezanos.

Puntualizando en lo que es la zona defensiva, el comunicador se quedó con lo que fue el partido del joven Iván Román, a quien dentro de sus titularidad lo vio bastente firme y con un buen juego de pies, en la que hace la gran solicitud de mantenerlo en el once titular.

De Tezanos destaca a Román | Foto: Photosport

“Iván Román hay que hacerlo jugar, sobre todo en estos momentos donde la selección no está pasando por momentos de presión, ni urgencia de resultados. Tiene un gran pase largo”, declaró.

De Tezanos y su reparo por Pizarro

Concluyendo, De Tezanos habló de lo que fue el partido de Vicente Pizarro, a quien lo destaca por su buen juego, pero siente que en una dupla de de contención con Rodrigo Echeverría no se ve muy bien aspectado, en donde da la explicación de aquello.

“No me gusta jugando en línea con el otro contención siendo el último bastión defensivo por un sector, porque creo que como él da mucha salida y tiene mucha responsabilidad defensiva ahí, se queda sin tanto aire para hacer la labor mixta, sobre todo en partidos tan físicos”, cerró.

En Síntesis…