La Selección Chilena sufrió en el primer tiempo ante Perú. El combinado nacional lamentó la expulsión de Iván Román tras un feroz error en la salida: le costó un penal y el 1-0 en contra.

En el minuto 32 del encuentro, el defensor central perdió el balón fuera del área y tuvo que tomar una decisión: dejar pasar a Álex Valera o botarlo. Se inclinó por la segunda y recibió la tarjeta roja.

En la repetición televisiva se percibió cómo el zaguero del Atlético Mineiro se interpuso en el recorrido del delantero peruano, por lo que el juez del duelo no dudó en cobrar la falta.

¿Cómo terminó la situación? El mismo atacante derribado tomó el esférico y se dispuso a patear desde los 12 pasos. Sin mayores problemas, superó la resistencia de Lawrence Vigouroux.

Una compleja situación que dejó a La Roja en desventaja. La promesa chilena tendrá que aprender de sus errores para los siguientes desafíos del combinado nacional: es una pieza clave para el recambio generacional.

VIDEO: La expulsión contra La Roja

VIDEO: El gol de Perú contra Chile