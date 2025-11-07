Aunque muchos no lo sepan, el fútbol y el metal son cosas que van prácticamente de la mano. Grandes rostros e íconos de la música pesada son acérrimos hinchas de diversos clubes a nivel mundial. Pero uno de los lazos más emblemáticos entre una banda y un club es el que posee el West Ham United con Iron Maiden.

Tal es la conexión entre ambos que el bajista y líder de la ‘Doncella de Hierro’, Steve Harris, tiene pegado en su bajo el escudo de los ‘Hammers’, instrumento en el que plasma su pasión exhibiéndosela a todo el mundo en sus giras internacionales.

Esta vez, como muestra de ese extenso lazo, la agrupación fue parte del lanzamiento de una nueva camiseta conmemorativa por los 50 años de carrera de la banda y también por la obtención de la FA Cup del equipo hace también cinco décadas.

La nueva camiseta de West Ham United en colaboración con Iron Maiden

“¡West Ham e Iron Maiden se enorgullecen de presentar una nueva camiseta de fútbol conmemorativa por su 50° aniversario!“, exhibió la banda a través de sus redes.

A su vez, indican que: “Para celebrar el aniversario del triunfo de los Hammers en la FA Cup de 1975 y la formación de Iron Maiden, esta camiseta de estilo vintage es la nueva incorporación a la colección de fútbol Die With Your Boots On (muere con las botas puestas)“.

“La camiseta está confeccionada en poliéster hexagonal y luce el icónico número 11 de Steve en la espalda, con el logo del martillo y abajo la inscripción ‘Est. 1975’. Lucida por estrellas actuales del West Ham, incluido su talismán y capitán Jarrod Bowen, la camiseta incluye el emblemático escudo de la final de la copa de 1975, el clásico ribete granate y azul alrededor del cuello y las mangas”, detallan.

Como dato curioso, el fanatismo de Harris y los miembros de Iron Maiden por el West Ham es tal que, en la contraportada del disco “Somewhere in Time”, está escrito como noticia West Ham 7 – Arsenal 3, en alusión a una de las históricas goleadas de los ‘Hammers’ sobre los ‘Gunners’.