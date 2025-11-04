Así como la selección chilena enfrentará a Perú y Rusia, la selección brasileña hará lo propio con Senegal y Túnez, donde el seleccionador Carlo Ancelotti ha decidido dejar otra vez afuera a la megaestrella del Santos, Neymar Jr.

La situación es preocupante para el delantero del Peixe considerando que queda menos de un año para la realización del Mundial de fútbol que se jugará el 2026 en México, Estados Unidos y Canadá.

Carletto no anduvo con vueltas y reconoció que conversó con el ex PSG y que en buen chileno “le leyó la cartilla”, dejándole en claro las condiciones para volver a vestir la camiseta de la canarinha.

“He hablado nuevamente con Neymar, vamos a ver cuándo se recupera de su lesión. No voy a llevar a un jugador que carezca de intensidad para todo el Mundial, de ninguna manera. Necesitamos jugadores de primer nivel físico”, aseguró el Tano ya más que como una simple declaración de prensa, una verdadera declaración de principios.

Neymar no vive un gran momento con el Santos, que pelea el descenso

Igualmente Ancelotti aclara que no es mucho lo que le pide al goleador. “No precisamos probarlo, todo el mundo lo conoce, sus condiciones. Tiene que llegar a una buena condición física para ayudar al equipo nacional a hacer las cosas lo mejor posible en la Copa del Mundo”, enfatizó.

Sin Neymar: Carlo Ancelotti quiere ver otros jugadores

“Quiero aprovechar estos partidos para observar a nuevos jugadores como Fabinho, Luciano Juba y Vitor Roque, que está haciendo un gran campeonato. Tenemos siete futbolistas del Brasileirao, lo cual demuestra el buen nivel de la liga. Con estos amistosos, buscaremos definir una base más estable para la Selección”, cerró Ancelotti.

