La Selección Chilena clasificó con sufrimiento a los octavos de final de la Copa del Mundo Sub 20, donde su segundo puesto se debió a tener menor cantidad de tarjetas amarillas que sus rivales Egipto y Nueva Zelanda.

Ahora, el desafío será mucho mayor y tendrá que enfrentar a México en la ronda de los 16 mejores, país que en divisiones menores siempre se ha caracterizado por tener a equipos potentes que dan la lucha hasta el final.

Argentina en el horizonte de La Roja si deja a México en el camino. | Foto: Photosport

Lamentablemente para Nicolás Córdova y la Selección Chilena, el día de ayer se confirmó una mala noticia en caso de que La Roja siga avanzando en la cita planetaria: Argentina derrotó por la cuenta mínima a Italia.

¿Qué significa esto? En caso de que Chile avance a los cuartos de final del torneo, tendrá que enfrentar al ganador del cruce entre Argentina y un rival a definir, donde la lógica indica que se impondrían los trasandinos.

Dicho compromiso, en caso de darse, se disputaría en el Estadio Nacional, pero primero La Roja tiene que solucionar sus problemas de funcionamiento para poder superar a un durísimo rival como lo es México.

Los octavos de final para Chile y Argentina

La Roja enfrenta a México este martes 7 de octubre en Valparaíso, mientras que Argentina disputará su partido de octavos de final un día después en el Estadio Nacional ante un rival por definir.