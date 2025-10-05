Este domingo se vivirá la última jornada de la fase de grupos de la Copa del Mundo Sub 20 de la FIFA Chile 2025, donde selecciones como Francia y Colombia buscarán confirmar su asistencia en la próxima ronda del torneo.

La acción comenzará a las 5 de la tarde con la definición del Grupo E, donde Sudáfrica enfrentará a Estados Unidos en el Estadio El Teniente de Rancagua, mientras que Nueva Caledonia y Francia harán lo propio en el Estadio Fiscal de Talca.

Colombia quiere decir presente en los octavos de final del Mundial Sub 20. | Foto: Photosport

En la jornada de la noche se definirá el Grupo F donde Colombia buscará los pasajes a los octavos de final cuando tenga que enfrentar a Nigeria en la Región del Maule, misma hora donde Arabia Saudita y Noruega disputarán su compromiso en Rancagua.

Así las cosas, el Mundial Sub 20 cada vez empieza a tomar más forma en la recta final y se empiezan a decidir las selecciones que buscarán el título de campeón del mundo en la categoría Sub 20.

¿Cuándo comienzan los octavos de final?

Los octavos de final del Mundial Sub 20 arrancan el martes 7 de octubre con el partido entre Chile y México y Ucrania ante un rival por definir. Para el miércoles 8 hay programado 4 partidos y para el jueves 9 dos más.