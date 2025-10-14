La Selección de Argentina y la Selección de Colombia protagonizarán una semifinal sudamericana dentro de lo que es el Mundial sub 20 que se disputa en Chile, en la que ambos países se jugarán su gran chance de avanzar a la final.

El conjunto comandado por Diego Placente llega con rendimiento perfecto a esta ronda de los cuatro mejores, en la que solo suma victorias ante Cuba, Australia, Italia, Nigeria y México, en la que ha anotado 14 goles y tan solo ha recibido 2 tantos en seis partidos.

Por otra parte, los dirigidos por César Torres también llegan invictos a esta ronda, en la que registran tres victorias (Arabia Saudita, Sudáfrica y España) y dos empates (Noruega y Nigeria). Han anotado 8 goles y han recibido 4 tantos en sus seis duelos.

El ganador de esta llave entre la Selección Argentina y la Selección de Colombia, se enfrentará en la final de este Mundial sub 20 al ganador de la otro duelo de semifinales que disputarán Marruecos y Francia.

Argentina y Colombia disputarán un duelo clave | Foto: CONMEBOL

Horario para el duelo entre Argentina y Colombia

El partido entre las selecciones Sub 20 de Argentina y Colombia, se disputará en el Estadio Nacional Julio Martínez a partir de las 20:00 horas.

¿Dónde ver EN VIVO por TV y streaming el duelo de Argentina vs. Colombia?

El partido entre Argentina vs. Colombia en el Mundial Sub 20 tendrá transmisión exclusiva a través de las pantallas de DSports. Para ver este partido vía streaming, se podrá ver a través de la app de DGO.

¿Dónde ver EN VIVO y GRATIS el duelo entre Argentina vs. Colombia?

Este partido lo podrás seguir en la televisión abierta por parte de Chilevisión y además de la app de MiCHV .