Todo listo. Las semifinales del Mundial Sub 20 quedaron confirmadas este domingo tras los triunfos de Marruecos y Francia en sus respectivas llaves de cuartos de final, sumándose a los ya clasificados Argentina y Colombia.

En el primer turno de esta jornada, Marruecos eliminó a Estados Unidos, uno de los candidatos a coronarse campeón, tras un contundente 3-1 en Rancagua.

En el estadio Codelco El Teniente, los africanos se impusieron tras las anotaciones de Foaud Zahouani (31’), Joshua Wynder en contra (66’) y Gessime Yassine (87’). Cole Campbell descontó de penal para los estadounidenses (45+6’).

Ahora los marroquíes, la gran sorpresa del Mundial Sub 20 se enfrentarán a Francia, que derrotó en un duro partido a Noruega 2-1 en Playa Ancha, Valparaíso.

En el estadio Elías Figueroa Brander, los galos se impusieron gracias al doblete de Saimon Bouabré a los 19’ y 37’, mientras que para los escandinavos descontó Rasmus Holten a los 83’.

Marruecos es la gran sorpresa del Mundial Sub 20 (Photosport).

¿Cómo se jugarán las semifinales del Mundial Sub 20?

Ambas semifinales se disputarán el miércoles 15 de octubre. A las 17:00 horas se enfrentarán Francia vs. Marruecos en el Estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso.

En tanto, la otra semifinal -entre selecciones sudamericanas- se jugará a las 20:00 horas entre Argentina vs. Colombia en el estadio Nacional de Santiago.

Cómo ver EN VIVO y GRATIS las semifinales del Mundial Sub 20

Las semifinales del Mundial Sub 20 podrán verse por TV a través de Chilevisión, así como también online y GRATIS mediante el sitio chilevision.cl y la APP MiCHV.