La Copa del Mundo Sub 20 de la FIFA Chile 2025 llega a su fin este domingo 19 de octubre y será con un auténtico partidazo que promete sacar chispas: Argentina se mide con Marruecos por el título en el Estadio Nacional.

En el papel, los trasandinos son los grandes favoritos para quedarse con el trofeo por la experiencia que tienen en este tipo de torneos y por la seguridad que transmite el equipo con las tres estrellas en el pecho.

Los argentinos van por un nuevo título. | Foto: Photosport

Marruecos, por otro lado, ha sido la cenicienta del Mundial que, con buen juego y una exuberancia física, se metió en la definición y no quiere ver a los argentinos celebrando en sus caras y pretenden dar el gran batacazo de la jornada mundialista.

Así las cosas, la mesa está servida y el Estadio Nacional será testigo de un partido que seguramente quedará en el recuerdo, donde Argentina puede tener una nueva jornada de coronación o Marruecos levantar un título mundial por primera vez.

Argentina vs. Marruecos: ¿Cuándo y a qué hora?

El compromiso entre argentinos y marroquíes comenzará a las 8 de la noche de este domingo 19 de octubre en el Estadio Nacional.

TV: ¿Quién transmite Argentina vs. Marruecos?

Chilevisión será el encargado de transmitir el encuentro.

Internet: Así se podrá ver

Pluto TV y las aplicaciones de Chilevisión darán el partido por streaming.