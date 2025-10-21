La final perdida por Argentina en la Copa del Mundo Sub 20 de la FIFA Chile 2025 generó una verdadera guerra en Redes Sociales, donde hinchas chilenos y argentinos se dijeron de todo tras el título de Marruecos.

Una que tomó la batuta fue Lola del Carril, relatora argentina quien en su cuenta personal de X recriminó a todo aquel que no sea argentino por apoyar a Marruecos y esperar la caída trasandina en la final.

Los ágiles chilenos le recordaron unos viejos mensajes de la relatora, en donde le deseaba la muerte al pueblo chileno con ser inundado por el mar, o también con los terremotos que suelen afectar a esta angosta franja de tierra al sur del mundo.

Tras recibir una lluvia de insultos por parte de chilenos, Lola del Carril reculó y usó la misma plataforma de X para pedirle perdón a Chile si alguna vez fue ofendido por sus palabras hace un par de años.

“Mis disculpas de corazón al pueblo chileno. No me gusta si quiera tener que aclarar que no tengo nada en contra de Chile ni de ningún país. Me hago cargo de la chicana futbolera que escribí hace 8 años. No me enorgullece ni la comparto. La agresión a mi padre es otro capítulo”, colgó.

Así las cosas, la relatora argentina hace las paces con Chile tras los duros insultos que alguna vez profirió hacia nuestro país, gesto que fue valorado largamente tanto por chilenos como argentinos quienes valoraron el mensaje.

Argentina, el más ganador en mundiales Sub 20

Argentina, pese a caer en la final del Mundial Sub 20 ante Marruecos, sigue siendo el país que más títulos tiene en esta categoría: 6. ¿El más cercano? Nada más ni nada menos que Brasil, quien cuenta con 5 títulos.