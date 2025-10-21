Marruecos se ganó el cariño del hincha chileno tras derrotar a Argentina en la final de la Copa del Mundo Sub 20 de la FIFA Chile 2025, donde fue el cuadro africano quien se quedó con el título tras vencer por 2-0 a la albiceleste en el encuentro cúlmine.

Una de las buenas figuras que tuvo el cuadro marroquí fue Ismael Baouf, quien una vez finalizado el compromiso dialogó con el medio AS y agradeció al público chileno por el cariño que le brindaron al seleccionado a lo largo del torneo.

Alexis está en el radar de Baouf. | Foto: Photosport

“Estamos muy contentos con ellos, porque nos ayudaron y estamos muy orgullosos también”, dijo en primera instancia sobre cómo se sintieron al tener constantemente al público chileno de su lado y no en contra.

Tras eso, Baouf fue consultado sobre cuál es su jugador chileno favorito y, si bien al principio reconoció no tener uno en específico, luego sorprendió con su respuesta: “No tengo, pero me gusta Alexis Sánchez, me gusta su estilo”, dijo.

Cabe recordar que toda esta camada de jugadores, posiblemente, creció viendo a Alexis Sánchez ser una de las máximas figuras de la Premier League con el Arsenal, un legado difícil de borrar en años donde el Niño Maravilla era una figura del fútbol mundial.

El primer título de Marruecos

El conseguido el domingo pasado fue el primer título de Marruecos a nivel de mundiales y ahora el cuadro africano quiere pisar fuerte pensando en el Mundial de Norteamérica que se disputará el próximo año.