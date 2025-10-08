Este miércoles se juegan cuatro partidos por los octavos de final del Mundial Sub 20 Chile 2025, donde el vamos a la jornada lo darán Argentina y Nigeria en el Estadio Nacional.

La Albiceleste llega como uno de los favoritos al ser uno de los dos equipos que pasó la fase de grupos con puntaje perfecto, ganando sus tres partidos del Grupo D contra Cuba (3-1), Australia (4-1) e Italia (1-0).

Una de las grandes figuras del combinado que dirige Diego Placente es el delantero Ian Subiabre, quien lleva dos goles en esta cita planetaria.

El jugador que pertenece a River Plate en su momento había sido parte de la Selección Chilena Sub 17 al tener la doble nacionalidad.

En la vereda del frente está el equipo africano que también es una potencia de la categoría, pero que viene de clasificar con los justo en el Grupo F, donde terminó en la tercera posición con cuatro puntos.

El elenco nigeriano viene de perder con Noruega (0-1), luego venció a Arabia Saudita (3-2) y empató con Colombia (1-1).

El ganador de esta llave enfrentará en cuartos de final a México, que anoche eliminó a Chile en Valparaíso.

Ian Subiabre en su pasado defendió a Chile. (Foto: Sebastián Cisternas/Photosport)

¿A qué hora es el partido de Argentina vs Nigeria?

El partido entre Argentina y Nigeria se disputa este miércoles 8 de octubre desde las 16:30 horas en el Estadio Nacional de Santiago.

¿Dónde ver este partido del Mundial Sub 20?

Este partido será transmitido en directo por las señales de DSports (canales 611 y 1611), también se podrá ver por las plataformas de streaming DGO y Amazon Prime Video (pagando suscripción).