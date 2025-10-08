La eliminación de la Selección Chilena a manos de México en el Mundial Sub 20 no solo dolió en la cancha, sino también fuera de ella. Las declaraciones que llegaron desde la vereda azteca encendieron la polémica y sumaron rabia en el entorno nacional.

A esta frustración se suma la histórica rivalidad entre La Roja y Ka Tri en el fútbol, una tensión que se cuece a fuego lento y que todavía recuerda el 7-0 que le propinó el Equipo de Todos en la Copa América Centenario, una herida que sigue abierto para los aztecas.

Ahora, el sueño de avanzar en casa, de hacerse fuertes en estadios propios y de escribir una historia de éxito, se transformó en una carga pesada que culminó en una desilusión mayúscula tras la eliminación en octavos de final, dejando el escenario listo para la crítica externa.

Andrés Vaca responde a las burlas de los hinchas chilenos

Cuando el marcador estaba 4-0, Andrés Vaca, narrador principal de TUDN, no tuvo filtros y lanzó una dura acusación contra el combinado chileno.

Según Vaca, los hinchas de La Roja habrían pecado de soberbia, realizando burlas en contra de Gilberto Mora, jugador mexicano, lo que finalmente les pasó la cuenta en la cancha.

En Chile aseguraron que harían “mermelada de mora” con México | FOTO: Martin Thomas/Photosport

“Estuvieron de hocicones los chilenos, estuvieron burlándose en la semana de Gilberto Mora y todo el equipo”, disparó el relator sin filtro alguno.

El comentario ha reavivado la polémica entre ambas selecciones y promete seguir encendiendo los ánimos en Chile y México, justo en un momento en que los anfitriones del torneo buscaban consolidar una historia de éxito en su propio país.