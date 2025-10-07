Se acabó el Mundial Sub 20 para Chile. La Roja enfrentó a México en los octavos de final de la cita planetaria de la categoría y, pese a que en la segunda parte mostró luces de buen juego, el poderío mexicano se hizo notar e hicieron sucumbir a nuestra selección.

Cuando los “Aztecas” lo ganaban por la mínima, en el inicio de la segunda mitad fue cuando se vio la mejor versión de la Selección Chilena. Sin embargo, en dicha instancia llegó el segundo tanto mexicano que significó un verdadero balde de agua fría para el equipo de Nicolás Córdova.

Luego vino el tercero y el cuarto con un Chile 100% desarmado. El descuento de Juan Francisco Rossel llegó cuando La Roja estaba KO en el 88′.

El paupérrimo camino de la Selección Chilena

Sacando cuentas, el equipo de Nicolás Córdova ni siquiera merecía estar por resultados en este certamen. En el Sudamericano Sub 20, remató último con un punto y lógicamente, de no haber sido anfitrión, ni siquiera habría participado de este torneo.

Solo en el debut en el Mundial, la Selección Chilena logró vencer a Nueva Zelanda (equipo muy inferior en el papel) por un sufrido 2 a 1 en los últimos suspiros del compromiso.

Japón le pintó la cara a Chile y comenzó la debacle de la Sub 20 (Foto: Dragomir Yankovic/Photosport)

Luego, el “Equipo de Todos” se inclinó ante un sorprendente Japón que pinta como gran favorito en esta copa. Y aunque las cosas se veían algo favorables ante Egipto, un gol en el último minuto en la última fecha de la fase grupal, hizo temblar a Chile en cuanto a su posible clasificación.

Su permanencia y paso a octavos de final también fue casi de milagro. El fair play salvó a La Roja y, gracias a haber recibido menor cantidad de tarjetas amarillas, logró llegar hasta estas instancias ante los “Aztecas”.

Se acaba la ilusión y se duda sobre el recambio

Al igual que en la versión adulta de nuestra selección, el equipo de Nicolás Córdova careció de un goleador… careció también de volantes de buen pie, de zagueros aguerridos y de un DT más autocrítico. Las métricas claramente no lo acompañaron.

Si bien el otrora DT de Palestino cree este trabajo es a futuro, la tozudez que ha demostrado hasta ahora hacen pensar, tristemente, que el futuro del fútbol chileno sigue sin ser muy auspicioso.