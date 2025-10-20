Para no creerlo. Con cantos burlescos e incluso amenazas de muerte se despidió la selección de Argentina de territorio nacional tras perder este domingo la final del Mundial Sub 20 a manos de Marruecos, que les dio un baile en el Estadio Nacional.

Un día después de haber perdido otra final en el coliseo ñuñoíno, el plantel trasandino dirigido por Diego Placente agarró su bolsos y la medalla del segundo lugar para volver a casa.

Eso sí, la despedida no estuvo para nada tranquila en el Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez de Pudahuel, y es que según dio a conocer Radio ADN, algunos jugadores lanzaron ofensivos cánticos contra Chile.

En el video rápidamente viralizado en redes sociales se puede escuchar como el plantel de Argentina Sub 20 mientras hacía la fila del embarque comenzó a cantar “chileno te vamos a matar” y “Chile no vas al Mundial” con un evidente tono de risa.

Pese a que algunos compañeros señalaban gestos de silencio, no faltó el futbolista que intentó pasarse de listo y lanzó irrespetuosos cantos contra Chile.

Los ofensivos cánticos de Argentina en el Aeropuerto

La relación entre la hinchada chilena y la selección argentina fue tensa durante toda la Copa del Mundo juvenil. Y prueba de ellos fueron las declaraciones del futbolista albiceleste Gianluca Prestianni quien disparó contra la Marea Roja.

“Disfrutan del Sub 20 porque quedaron afuera del otro. Que sigan alentando a nuestros rivales, son cábala”, había declarado tras la clasificación a cuartos de final en Valparaíso.

Dichas palabras provocaron que el Estadio Nacional pifiara fuertemente al jugador del Benfica cada vez que tocó la pelota en la final ante Marruecos. Tras la derrota ante los africanos, el talentoso argentino volvió a la carga.

“Gracias a toda la gente que nos bancó y acompañó durante todo este mundial. El fútbol da revancha así que quédense muy tranquilos que esto es muy largo”, cerró el futbolista de 19 años.