El Mundial sub-20 llegó a su fin. Para sorpresa de muchos, Marruecos derrotó 2-0 a Argentina y se coronó campeón a nivel juvenil en el Estadio Nacional. Un golpe que remeció al mundo del fútbol.

No solo por la facilidad del elenco africano para llegar al triunfo, sino por la caída de uno de los principales candidatos a obtener la corona. Una noticia que varios disfrutaron.

Uno de ellos, fue Yassir Zabiri, la principal estrella marroquí. Además de su felicidad por conseguir el primer puesto en la cita mundialista, se desahogó contra el rival de turno.

¿La razón? El delantero y autor de los dos goles en la final, se lanzó contra los jugadores argentinos por sus burlas a lo largo de la competencia internacional. Los dejó en el piso.

“Dije antes del saque inicial que no le teníamos miedo a nadie. (Los argentinos) Hablan mucho, pero entramos al partido y los comimos“, expresó a la señal oficial con una sonrisa en la cara.

De esta manera, el talentoso atacante (perteneciente al Famalicão de Portugal) cerró su participación con una picante respuesta a la actitud del combinado albiceleste. El que ríe último…

Yassir Zabiri humilló a Argentina en la final del Mundial sub-20. (Photosport)

Los números de Yassir Zabiri en el Mundial sub-20

Durante el desarrollo de la cita mundialista, el crack marroquí disputó seis compromisos. En ellos, logró anotar cinco goles y se coronó como uno de los mayores anotados de la competencia.