Siguen las repercusiones tras la final del Mundial Sub-20 donde Marruecos levantó la copa de campeón tras pintarle la cara a Argentina en la final (2-0) disputada a estadio lleno en el Nacional.

Y es que los más de 35 mil hinchas que llenaron el coliseo ñuñoíno no dudaron en tomar partido por la selección africana, que sin duda se ganó el cariño de todo el público chileno.

Esta situación generó un verdadero escándalo en los argentinos, quienes en redes sociales criticaron fuertemente la postura del hincha chileno, que durante toda la Copa del Mundo juvenil alentó en contra del seleccionado albiceleste.

Argentina se fue en un mar de lágrimas tras la final del Mundial Sub-20 (Photosport).

Más de 232 mil reproducciones: El video viral de Argentina celebrando

Tras el triunfazo de Marruecos ante Argentina tras el doblete de Yassir Zubiri, uno de los videos que rápidamente se viralizó en redes fue el de la albiceleste festejando el paso a semifinales.

Y es que luego de eliminar a Colombia, la cuenta de X de Sportscenter publicó una picante celebración trasandina en camarines: “El domingo a Marruecos le vamos a ganar, el domingo a Marruecos le vamos a ganar, y la vuelta, y la vuelta vamos a dar”, se escucha a los jugadores cantando.

Con la coronación de los norteafricanos, una cuenta de X que sigue en español la actualidad del fútbol marroquí citó el video y le mandó una feroz dedicatoria a los argentinos: “Siempre hay que mantenerse humildes”, lanzó.