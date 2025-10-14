El Mundial Sub 20, que se está disputando en Chile, ha dejado varias sorpresas y partidos emocionantes, consolidándose como una de las vitrinas más importantes para los jóvenes talentos del fútbol mundial.

La mayoría de las selecciones europeas quedaron eliminadas del certamen, a excepción de Francia, que ha ido de menos a más en cuanto a su nivel y ha destacado por su plantel equilibrado y jugadores de gran proyección.

“Les Bleus” lograron clasificar a las semifinales del torneo planetario gracias a la destacada actuación de Saïmon Bouabré, quien convirtió un doblete en la victoria por 2-1 ante Noruega en los cuartos de final.

Saïmon Bouabré no estará disponible para la semifinal y una eventual final

Después de perderse la fase de grupos por decisión de su club, Neom de Arabia Saudita, el exjugador del Mónaco volvió justo para los octavos de final, mostrando un impacto inmediato en el equipo que dirige Bernard Diomède: Bouabré fue elegido como el jugador más valioso del partido, demostrando su enorme influencia en el conjunto francés.

Sin embargo, pese a su gran rendimiento, Bouabré no podrá disputar las semifinales ni una eventual final. ¿La razón? El elenco de Arabia Saudita decidió que debía regresar al país, argumentando que el torneo ya no coincidía con la fecha FIFA, lo que deja a Francia sin su principal referente ofensivo justo en el tramo decisivo del campeonato.

Saimon Bouabre estará este domingo ante el Al Qadisiya por la quinta jornada de la Liga Pro Saudí | FOTO: Martin Thomas/Photosport

Ahora, la selección europea deberá buscar alternativas para intentar alcanzar la final del Mundial Sub 20 sin uno de sus jugadores más determinantes.