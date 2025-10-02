La acción del Mundial Sub 20 que se celebra en Chile no se detiene. Este jueves 2 de octubre, hay varios compromisos importantes que se robarán las miradas y protagonizarán una entretenida tarde de fútbol.

Uno de los enfrentamientos más atractivos es el que disputarán la Selección de Colombia ante su similar de Noruega por la segunda fecha del Grupo F del certamen.

Tanto el equipo “cafetero”, que llega como uno de los candidatos del continente, como el cuadro noruego, buscarán una victoria que les permita encaminar su clasificación a los octavos de final.

Lo cierto es que se espera un partido de ida y vuelta, con el talento técnico de los sudamericanos enfrentando a la solidez física y táctica de los europeos.

Horario del partido entre Colombia y Noruega por el Mundial Sub 20

Quién transmite por TV y Streaming el partido entre Colombia y Noruega

Este compromiso se podrá ver EN VIVO y en EXCLUSIVA a través de las pantallas de DSports a través de suscripción de pago. Por streaming, será transmitido en la app de DGO (DirecTV GO).