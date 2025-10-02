Este jueves se sigue desarrollando la segunda fecha de la fase de grupos del Mundial Sub 20, donde se viene un tremendo partido en el Grupo E, en el que se van a enfrentar dos potencias de la categoría: Estados Unidos y Francia.

La cita es esta tarde en Rancagua, donde los norteamericanos vienen de golear por 9-1 a Nueva Caledonia el pasado lunes en la capital de la Sexta Región.

Mientras que Les Bleus también vienen de un triunfo pero mucho más trabajado ante Sudáfrica, en el que se impusieron por 2-1 sobre los ‘Bafana Bafana’.

Por lo mismo, esta jornada estará en disputa el liderato del grupo y la clasificación a octavos de final.

Uno de los jugadores que se podrá ver esta jornada en El Teniente es el defensa Elyaz Zidane del Real Betis, quien sigue los pasos de su padre Zinedine Zidane en el combinado galo.

Elyaz Zidane es el hijo del exfutbolista francés Zinedine Zidane. (Foto: Andrés Piña/Photosport)

¿A qué hora es el partido entre Estados Unidos y Francia?

El partido entre Estados Unidos y Francia se disputa este jueves 2 de octubre a las 17:00 horas en el Estadio El Teniente de Rancagua.

¿Dónde ver este partido del Mundial Sub 20?

Este partido será transmisión exclusiva de DSports+ en televisión, por los canales 613 y 1613. También se podrá ver en streaming por las plataformas de pago DGO y Amazon Prime Video (pagando la suscripción para ver el Mundial Sub 20)