México dio el gran golpe de la jornada el día de ayer y derrotó al líder Marruecos en el Grupo C, por lo que los mexicanos remataron en el segundo lugar de la zona y ahora serán el rival de La Roja en los octavos de final del Mundial Sub 20.

El entrenador de la selección norteamericana, Eduardo Arce, fue consultado por el partido ante los anfitriones de la cita mundialista y advirtió que buscarán dejar a Chile sin fiesta en su propia casa el martes que viene en Valparaíso.

México superó a Marruecos y enfrentará a Chile. | Foto: Photosport

“He visto algunas cosas, conozco un poco el planteamiento, pero vamos a trabajar muy serios, enfrentando a un rival que está en casa y que va a luchar por lo suyo”, dijo en zona mixta respecto al compromiso.

Consultado sobre si conoce a algún jugador en particular, entre risas nombró a Agustín Arce por el alcance de apellido que tiene con el jugador nacional “Agustín Arce, por mi familia (entre risas). Conozco a varios”, dijo.

Lo cierto es que México será un duro rival para La Roja en los octavos de final del Mundial Sub 20 y tendrá que desplegar su mejor juego si quiere eliminar a un país que, en estas divisiones, siempre se ha hecho fuerte.

Chile vs. México, día y hora

Chile enfrentará a México por los octavos de final del Mundial Sub 20 este martes 7 de octubre a las 5 de la tarde, compromiso que se llevará a cabo en el Estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso.