Hoy día se empiezan a definir los grupos de la Copa Mundial Sub 20 de la FIFA Chile 2025, donde La Roja buscará el pase a los octavos de final y al frente tendrá a la humilde selección de Egipto que todavía no registra unidades.

La acción comenzará a las 5 de la tarde en el Estadio Nacional con el duelo entre Ucrania y Paraguay. A la misma hora, pero en Valparaíso, Panamá y Corea del Sur se medirán buscando la siguiente ronda de la cita mundialista.

La Roja quiere los octavos de final del Mundial Sub 20. | Foto: Photosport

El grupo de Chile se definirá en simultáneo de la misma manera que el Grupo B, toda vez que Chile deberá recibir a las 8 de la noche en el Estadio Nacional la visita de Egipto, mientras que Japón y Nueva Zelanda chocarán en el Estadio Elías Figueroa Brander de la ciudad puerto.

Si bien La Roja está virtualmente clasificada a la próxima etapa del Mundial Sub 20, un triunfo e incluso un empate darían más tranquilidad para que Nicolás Córdova y sus dirigidos piensen en la siguiente ronda.

Entre este viernes y el domingo se definirán todos los grupos de la Copa del Mundo, toda vez que los octavos de final están programados para comenzar el próximo martes en etapa de eliminación directa.

Chile a estadio lleno

No hay entradas disponibles para el compromiso de esta noche entre Chile y Egipto, por lo que se esperan más de 40 mil espectadores en el Estadio Nacional para ver el último duelo de La Roja en la fase de grupos.