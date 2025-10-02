La Selección Chilena no solo enfrenta la presión de definir su clasificación a los octavos de final del Mundial Sub 20 en el Estadio Nacional; también libra una dura batalla ante el tribunal de la opinión pública.

En los últimos días, el equipo dirigido por Nicolás Córdova ha estado en el centro de un intenso debate, recibiendo lapidarios diagnósticos por parte de referentes del fútbol chileno, quienes han cuestionado desde la fortaleza mental de los jugadores hasta la calidad de toda la generación.

Este duro escrutinio se produce tras el irregular rendimiento del equipo en el Mundial que disputa en casa. La Roja suma una victoria agónica ante Nueva Zelanda y una dura derrota ante Japón, una campaña de altos y bajos que ha sembrado más dudas que certezas en la hinchada.

César Vaccia mira con especial atención a Lautaro Millán y Juan Francisco Rossel

En medio de este torbellino de críticas, la voz experimentada de César Vaccia emerge como un faro de esperanza. Lejos de los diagnósticos lapidarios, el ex DT de la U identificó a dos jugadores que, a su juicio, poseen cualidades que escasean en el fútbol chileno y que merecen ser destacadas.

“Hay jugadores que juegan a otro nivel pero son los menos. Uno ve al chico Lautaro Millán de Independiente y muestra cositas interesantes a ratos. Uno dice este chico sí, quizás le falta más minuto pero es un buen jugador”, aseveró al programa Futuro Fútbol Club de Radio Futuro.

Lautaro Millán ha convertido uno de los tantos de Chile en el Mundial Sub 20 | FOTO: Dragomir Yankovic/Photosport

“Juan Francisco Rossel. A mí juicio es un gran jugador y tiene esa cosa que tanto nos falta a los jugadores nacionales que es la fuerza por velocidad o sea tiene la potencia. Anda un poco complicado con los controles orientados”, agregó.

Pese a todo, las palabras de César Vaccia ofrecen un necesario contrapunto al pesimismo general del hincha chileno.

Chile vs. Egipto: ¿Cuándo y a qué hora?

Chilenos y egipcios saltarán al campo de juego en el Estadio Nacional este viernes 3 de octubre a las 20:00 horas de Chile continental.