El domingo se terminó la fase de grupos del Mundial Sub 20 Chile 2025, donde la Selección Chilena logró meterse entre los mejores 16 del torneo que animarán los octavos de final, aunque con un triste récord.

La Roja Sub 20 que dirige Nicolás Córdova se transformó en el peor clasificado a esta ronda, con solo tres puntos que anecdóticamente la dejaron en el segundo lugar del Grupo A.

Chile terminó igualao en puntos con Egipto y Nueva Zelanda, pero le favoreció que tenía menos tarjetas amarillas en comparación al combinado africano, que la venció por 2-1 en el último partido del grupo el pasado viernes en el Estadio Nacional.

Es más, el Grupo A fue uno de los dos en que solo clasificaron dos selecciones a octavos de final, sumado al Grupo D de Argentina (9 pts.) e Italia (4 pts.), en el que quedaron eliminados Australia (3 pts.) y Cuba (1 pto.).

Después de Chile, los peores clasificados fueron Paraguay, Corea del Sur, España, Italia y Nigeria, todos con cuatro unidades.

Mientras que los mejores clasificados, con puntaje perfecto, fueron Japón y Argentina.

En el Grupo E se dio la paradoja que los tres clasificados sumaron seis puntos, siendo la zona más igualada de esta Copa del Mundo, con Estados Unidos, Sudáfrica y Francia.

¿Cuándo vuelve a jugar Chile en el Mundial Sub 20?

La Roja enfrentará a México en octavos de final, equipo que terminó en el segundo lugar del Grupo C con cinco puntos. Este partido se disputará el martes 7 de octubre a las 20:00 horas en el Estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso.