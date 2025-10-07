Este martes comienzan los octavos de final del Mundial Sub 20 Chile 2025, donde la Selección Chilena enfrenta a México buscando seguir avanzando y meterse entre los ocho mejores del torneo.

El duelo se disputará en la noche en Valparaíso, luego que La Roja perdiera la localía en el Estadio Nacional, quedando en el segundo lugar del Grupo A.

Cabe recordar que los dirigidos por Nicolás Córdova se metieron con lo justo en octavos de final, con solo tres puntos y por diferencia de tarjetas amarillas con Egipto.

Mientras que México también clasificó en segunda posición del Grupo C pero con cinco puntos, solo por detrás de Marruecos (6 pts) y por encima de España (4 pts) y Brasil (1 pto).

Quien sea el ganador de esta llave enfrentará en cuartos de final al vencedor del cruce entre Argentina y Nigeria, quienes se ven las caras mañana (miércoles) a las 16:30 horas en Santiago.

¿A qué hora es el partido de Chile vs México por el Mundial Sub 20?

El partido entre Chile y México se disputa este martes 7 de octubre desde las 20:00 horas en el Estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso.

Futbol, Italia vs Cuba. Mundial sub 20, Chile 2025. Estadio Elias Figueroa antes de un partido del grupo D del mundial sub 20 entre Italia y Cuba, realizado en Valparaiso, Chile. 01/10/2025 Sebastian Cisternas/Photosport Football, Italy vs Cuba. U-20 World Cup Championship. Elias Figueroa stadium prior to a Group D match of the U-20 World Cup between Italy and Cuba, at Valparaiso, Chile. 01/10/2025 Sebastian Cisternas/Photosport

¿Dónde ver GRATIS este partido por TV y online?

Este partido será transmisido en televisión abierta por las pantallas de Chilevisión. También estará disponible de forma gratuita en la señal online del mismo canal.

De igual forma lo transmitirá DSports (canales 610 y 1610) y las plataformas de streaming DGO y Amazon Prime Video (pagando la suscripción).