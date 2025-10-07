La Roja se despidió del Mundial Sub 20 tras caer por goleada ante México. Fue un contundente 4 a 1 con que los “Aztecas” vencieron sin inconvenientes al equipo de Nicolás Córdova. Como si se tratase de una venganza por el 7 a 0 de la adulta en la Copa América Centenario, en el país de los mariachis se hicieron un festín con el triunfo.

Tahiel Jiménez, Iker Fimbres y doblete de Hugo Camberos fueron suficientes para meter a la “Tri” en cuartos de final. El descuento de Juan Francisco Rossel llegó muy tarde, precisamente a los 88′ cuando ya se perdía por 4 a 0.

La prensa mexicana está feliz. Cómo no. Este partido les sienta como una especie de venganza por la humillación propinada por el equipo en ese entonces dirigido por Juan Antonio Pizzi, cuando Chile dejó en el suelo a México imponiéndose por 7 a 0 en 2016.

Al menos así lo hizo sentir con su “tallita” el portal Récord, donde en su titular dijeron: “¡Ese chile no pica! México clasifica a Cuartos de Final del Mundial Sub 20 tras golear al anfitrión”.

Mediotiempo por su parte calificó su victoria sobre Chile como “un paseo”. Y cómo no, si básicamente así lo fue casi de principio a fin.

Las burlas de la prensa mexicana a La Roja tras eliminarla del Mundial Sub 20

¿Cuál será el rival de México en cuartos de final del Mundial Sub 20?

Luego de eliminar a Chile, ahora México espera rival para los cuartos de final del Mundial Sub 20. Este saldrá del duelo entre Argentina y Nigeria. Dicho compromiso se jugará el sábado 11 de octubre desde las 20:00 horas en el Estadio Nacional.