Este domingo concluyó la fase de grupos del Mundial Sub 20 Chile 2025, donde se completó el cuadro de octavos de final con los últimos clasificados, instancia en que estará la Selección Chilena que quedó en el segundo lugar del Grupo A.

En esta jornada dominical concluyeron los grupos E y F, con entretenidas jornadas dobles en Rancagua y Talca.

En el Grupo E hubo tres equipos que terminaron con seis puntos, todos clasificándose a la ronda de los 16 mejores del torneo: Estados Unidos, Sudáfrica y Francia.

Los ‘Bafana Bafana’ dieron la sorpresa del día y vencieron por 2-1 a los norteamericanos que venían pisando fuerte. Mientras que Les Bleus golearon por 6-0 a los oceánicos que se despidieron de la cita planetaria.

En el Grupo F empataron Nigeria con Colombia y Arabia Saudita con Noruega, ambos partidos con un 1-1 en el marcador. Con estos resultados avanzaron a octavos los cafetaleros, nórdicos y africanos.

Nigeria fue el último clasificado a los octavos de final del Mundial Sub 20. (Foto: José Robles/Photosport)

Cabe recordar que clasificaron los dos mejores de cada grupo, más los cuatro mejores terceros.

Los partidos de octavos de final se disputarán a partir del martes 7 de octubre, donde Chile abrirá los fuegos con México a las 20:00 horas en el Estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso.

Así quedaron los cruces de octavos de final del Mundial Sub 20:

LLAVE 1

Chile vs México

Argentina vs Nigeria

Ucrania vs España

Colombia vs Sudádrica

LLAVE 2

Estados Unidos vs Italia

Marruecos vs Corea del Sur

Paraguay vs Noruega

Japón vs Francia