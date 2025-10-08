La Selección Chilena se despidió en octavos de final del Mundial Sub 20 luego de ser goleada por 4-1 en manos de México, en la noche del martes en el Estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso. El gran apuntado terminó siendo el entrenador Nicolás Córdova.

La Roja Sub 20 que había avanzado raspando la fase de grupos, terminó su presentación con solo un triunfo y tres derrotas en cuatro partidos disputados.

Y los hinchas chilenos que repletaron Playa Ancha fueron implacables con el director técnico nacional, quienes en medio de la derrota le dedicaron cánticos pidiendo su salida del mando de Chile.

Una parte importante del público cantó a todo pulmón “Córdova ya se va… ya se va, ya se va, Córdova ya se va”, que se escuchó claramente en la transmisión televisiva del partido.

Cabe recordar que Nicolás Córdova lleva dos años comandando las selecciones menores. Pero luego que a Chile se le designó la organización del Mundial Sub 20 pasó a hacerse cargo de esta categoría.

Mientras que en paralelo también tuvo que tomar a la Selección absoluta tras de la salida de Ricardo Gareca por la eliminación para el Mundial 2026.

Nicolás Córdova sintió la reprobación del público en Valparaíso. (Foto: Andrés Piña/Photosport)

Los descargos de Nicolás Córdova

Luego de la eliminación del Mundial Sub 20, el propio Córdova dio la cara ante los medios de comunicación, donde se excusó de lo sucedido responsabilizando a quienes toman decisiones en el fútbol chileno.

“Pedí muchas cosas que no se pudieron hacer, desconozco los motivos, pero no pasa solo por eso. Esto ha ocurrido muchas veces, antes de la generación 2007 también hubo un Mundial y Chile quedó eliminado en octavos“, lanzó.