La Selección Argentina la está rompiendo en el Mundial Sub 20, que está invicta luego de eliminar a Nigeria en octavos de final, con una destacada actuación del volante Milton Delgado, quien es compañero del chileno Carlos Palacios en Boca Juniors.

El mediocampista de 20 años fue elegido el jugador del partido por la FIFA tras la goleada por 4-0 de la Albiceleste ante el equipo africano en el Estadio Nacional, donde los dirigidos por Diego Placente demostraron su buen fútbol pese a los 30 grados que había a la hora del partido.

“La verdad que mucho calor, pesado, pero nada, no hay excusa en estos partidos y hay que salir a ganarlos. Vamos de a poco, partido a partido, ahora a pensar en México. El equipo está bien la verdad”, comenzó diciendo en zona mixta y adelantando el duelo de cuartos de final.

La relación con Carlos Palacios y Williams Alarcón en Boca Juniors

En esta instancia, BOLAVIP CHILE le consultó por su relación con la Joya en Boca, aunque para ellos es “El Facha”, con quien ha compartido camarín a lo largo de esta temporada.

“Carlitos tremendo jugador, compartí estos meses con él y la verdad que es un chico increíble”, respondió Delgado.

Respecto al otro chileno que milita en el Xeneize, el volante Williams Alarcón, contó que se la pasan divirtiéndose: “También, estamos siempre jugando, jodiendo. La vedad que sí, los dos (se han adaptado bien)”.

Milton Delgado es una de las figuras de la Selección Argentina Sub 20. (Foto: Jonnathan Oyarzún/Photosport)

¿Cuándo vuelve a jugar Argentina en el Mundial Sub 20?

La Albiceleste enfrentará a México en los cuartos de final del Mundial Sub 20, partido que está programado para el sábado 11 de octubre a las 20:00 horas en el Estadio Nacional de Santiago.