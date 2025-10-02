Jugar en Chile siendo argentino siempre es un desafío aparte. La rivalidad histórica se hace sentir en las gradas y el público local no duda en intentar jugar su propio partido.

En el marco del Mundial Sub 20, esta presión ha sido una constante para la Selección Argentina, algo que se ha notado con fuerza en sus partidos ante Cuba y Australia.

Sin embargo, pero para su principal referente de área, Alejo Sarco, es simplemente parte del oficio.

A Alejo Sarco le da igual el rechazo de los hinchas chilenos

El corpulento centrodelantero, que pertenece a las filas del Bayer Leverkusen de Alemania, fue consultado por AS Chile sobre cómo ha sentido la hostilidad de los fanáticos chilenos en los estadios, con pifias y cánticos en su contra cada vez que su equipo tiene la pelota.

Lejos de mostrarse intimidado o molesto, el ex Vélez Sarsfield respondió con una madurez y tranquilidad que sorprendió: “La verdad que bien, tranquilos. Yo creo que en Argentina, la mayoría está acostumbrado a jugar con esas presiones. No es algo que nos mueva ni nada por el estilo”.

Alejo Sarco es uno de los goleadores del Mundial Sub 20 con 3 anotaciones | FOTO: Martin Thomas/Photosport

Con su respuesta, la joven estrella deja en claro que la cabeza del equipo está puesta exclusivamente en lo que pasa en la cancha. Y los resultados le dan la razón: mientras el público chileno intenta jugar su partido, la Albiceleste, liderada por un Sarco imperturbable, ya tiene su boleto asegurado para los octavos de final del certamen.

Lo cierto es que el ruido de las gradas, al parecer, solo ha servido de banda sonora para sus triunfos y goles.