En esta jornada, la Selección de Argentina sub 20 tenía su debut dentro del Mundial de la categoría que se disputa en Chile, en la que deben enfrentarse ante la Selección de Cuba en el Estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso.

Muchas dudas se sembraban en la previa por lo que podía ser la estancia del equipo argentino en suelo chileno, por lo que han sido los últimos enfrentamientos en el ámbito deportivo entre ambos países, los que no tienen muy tranquilas las aguas.

Finalmente, en esta jornada llegó el día en el que los dirigidos por Diego Placente tuvieron su estreno en suelo chileno, en el que no fueron para nada bien recibidos por parte de los fanáticos en Valparaíso.

Antes del pitido inicial, los hinchas hicieron notar su descontento contra los argentinos al pifiar lo que fue su himno nacional y luego, las pifias se sostenían en el inicio del partido cuando Argentina tenía el balón.

Argentina se enfrenta a Cuba en Valparaíso | Foto: Photosport

Con el correr de los minutos, la hinchada que decía presente en Valparaíso hacía notar su apoyo a la Selección Cubana y en aumentar cada vez más las pifias al conjunto argentino, desaprobando cualquier tipo de acción de los de Placente.

Los relatores de la señal oficial de DSports se dieron cuenta de lo que fue este ambiente que se forjó en suelo chileno, en el que parecen no estar muy contentos respecto a esta situación.