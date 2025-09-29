La Selección Argentina tuvo su estreno dentro del Mundial sub 20, en el que la ‘Albiceleste’ venció por 3-1 a la Selección de Cuba en Valparaíso y sumó sus primeros tres puntos en la cita mundialista.

Después de lo que fue este duelo, el entrenador de la Selección Argentina, Diego Placente conversó con ‘D Sports’ y fue consultado sobre el hostil ambiente que se vivió en el Estadio Elías Figueroa Brander contra los argentinos, en la que respondió.

“Es mucha la rivalidad del fútbol nuestro con el fútbol chileno, cuando nos tocó en Brasil jugar con una sub 17 fue lo mismo, yo jugué el Sudamericano del 97 (en Chile) y fue lo mismo también, así que uno se tiene que acostumbrar a jugar con el público en contra”, parte señalando Placente.

En esa misma línea, el estratego sabe que en Chile será muy complejo que puedan obtener apoyo y por eso, el equipo debe saber llevar esta situación, mostrando rebeldía para reponerse a los enfrentamientos con los hinchas.

Placente comentó la situación de hostilidad en Chile | Foto: Photosport

“Siempre con todo el respeto que se merecen y jugar, jugar con eso, también es lindo a veces cuando tienes todo a favor y también te saca otra parte de uno para dar más cuando tienes todo en contra”, remarca.

Concluyendo, Placente no quiere dramatizar con lo que es esta situación del público, en la que hace el llamado a sus dirigidos de poder aprender a jugar con este condicionante y fortalezarse de esta situación.

“Hay que aprender a jugar con el público en contra y hacerse fuertes a partir de eso”, cerró.