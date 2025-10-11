Este sábado se inician los enfrentamientos por los cuartos de final del Mundial Sub Chile 2025, donde los fuegos los abrirá el choque entre España y Colombia en el Estadio Fiscal de Talca, recinto que se despide esta jornada de la cita planetaria.

La selección ibérica viene de eliminar a Ucrania por 1-0 en octavos de final, mientras que el combinado cafetalero goleó por 3-1 a Sudáfrica.

Los caribeños son uno de los dos equipos sudamericanos que siguen en competencia junto con Argentina, sumando en total cuatro de América considerando a México y Estados Unidos.

España clasificó con los justo a las instancias finales, ya que terminó en la tercera posición del Grupo C y avanzó como uno de los cuatro mejores terceros.

Por su parte, Colombia ganó el Grupo F con triunfo sobre Arabia Saudita y empates con Noruega y Nigeria.

El ganador de esta llave entre España y Colombia se enfrentará en semifinales con el vencedor del cruce entre México y Argentina, quienes juegan esta noche en Santiago.

Colombia se ha sentido como local en Talca en este Mundial Sub 20. (Foto: Eduardo Fortes/Photosport)

¿A qué hora es el partido de España vs Colombia?

El partido entre España y Colombia se disputará este sábado 11 de octubre desde las 17:00 horas en el Estadio Fiscal de Talca.

¿Quién transmite este partido del Mundial Sub 20?

Este partido será transmitido por televisión en exclusiva por el canal DSports en las señales (610 y 1610). Mientras que en streaming por medio de las plataformas de pago DGO y Amazon Prime Video (suscripción del torneo).