Este sábado se abren las llaves de los cuartos de final del Mundial Sub 20 Chile 2025, donde se enfrentan España con Colombia y por la noche un duelo entre dos favoritos: Argentina y México.

La Albiceleste es el único invicto que ha ganado todos sus partidos, puntaje ideal en la fase de grupos y luego en octavos de final goleó por 4-0 a Nigeria en el Estadio Nacional.

Con esto se ganó el privilegio de no moverse del coliseo de Ñuñoa, por lo que esta jornada recibe al combinado azteca en el principal recinto deportivo del país.

La selección norteamericana viene de eliminar al local Chile con un abultado triunfo por 4-1 en Valparaíso, luego de superar el Grupo C donde venció a Brasil y empató con España y Marruecos.

El ganador de esta llave enfrentará en semifinales al vencedor del cruce entre España y Colombia, quienes juegan este sábado desde las 17:00 horas en Talca.

Argentina se ganó su localía ante México en el Estadio Nacional. (Foto: Andrés Piña/Photosport)

¿A qué hora es el partido de Argentina vs México?

El partido entre Argentina y México se disputará este sábado 11 de octubre desde las 20:00 horas en el Estadi0 Nacional de Santiago.

¿Quién transmite este partido del Mundial Sub 20?

Este partido será transmitido por televisión abierta a través de la pantalla de Chilevisión, también gratuitamente en su señal online.

De igual forma se podrá ver en DSports (canal 610 y 1610) y en streaming en las plataformas DGO y Amazon Prime Video (pagando suscripción).