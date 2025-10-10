La Selección Chilena le dijo adiós al Mundial Sub 20 realizado en casa tras realizar un papelón en los octavos de final frente a México. La “Tri” se impuso sin inconvenientes frente a La Roja aplastándolos por un contundente 4 a 1.

Tahiel Jiménez e Iker Fimbres, sumado a un doblete de Hugo Camberos, tuvieron a los “Aztecas” venciendo a Chile por 4 a 0. El gol del descueno de Juan Francisco Rossel sirvió para el honor.

Camberos se ha transformado en una de las grandes estrellas de la escuadra mexicana en este Mundial Sub 20 Chile 2025. Tan así, que el jugador de las Chivas de Guadalajara está cerca de partir al Viejo Continente, precisamente al Sevilla de España donde militan los chilenos Alexis Sánchez y Gabriel Suazo.

Así lo confirma el portal sevillano Estadio Deportivo, quienes tienen al joven de 18 años incluso como portada: “según ha podido confirmar ESTADIO Deportivo de fuentes directas del entorno del jugador, lleva meses siguiendo al prometedor extremo mexicano Hugo Camberos, de 18 años pero miembro del combinado azteca en el Mundial sub 20 que se está disputando en Chile“.

El plus de Hugo Camberos para luchar un puesto con Alexis Sánchez

El mencionado jugador no es una apuesta desconocida. Más bien, para Matías Almeyda, actual DT del cuadro andaluz, se trata de una de las grandes figuras que ya dirigió mientras entrenó a las Chivas de Guadalajara, actual equipo de la joven estrella mexicana.

Portada de Estadio Deportivo con Hugo Camberos como gran protagonista.

“La presencia en el banquillo nervionense de Matías Almeyda, ex entrenador de las Chivas de Guadalajara, ha permitido que el técnico argentino se fije en este canterano criado en Jalisco y que tiene contrato en vigor hasta el 30 de junio de 2027″, indica el citado medio.

Así las cosas, el extremo derecho, de llegar al Sevilla, podría ser una gran competencia para el experimentado chileno Alexis Sánchez, quien tuvo un gran renacer precisamente de la mano de Almeyda en el cuadro blanquirrojo.

Joven estrella mexicana que brilla en el Mundial Sub 20 podría llegar al Sevilla a pelear un puesto con Alexis Sánchez (Foto: Getty)

Cabe destacar que el valor de mercado de Camberos bordea los 2.5 millones de dólares actualmente según el sitio Transfermarkt. Sin embargo, este podría subir aún más si es que la “Tri” logra mejorar su participación en el Mundial Sub 20 venciendo a Argentina y, lógicamente, si el propio jugador logra demostrar de qué está hecho.