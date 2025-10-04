España llegó como una de las grandes candidatas a quedarse con el título del Mundial Sub 20 que se está llevando a cabo en Chile. Sin embargo, hasta ahora, ha sido una de las grandes decepciones del certamen.

En su grupo no le tocó nada fácil. Comparten el Grupo C con selecciones de la talla de México, poderosa al menos a nivel juvenil y también Marruecos, hasta ahora, una de las grandes sorpresas.

Y aunque en frente también está Brasil, la “Verdeamarela” también ha defraudado a muchos en esta copa del mundo. Tanto europeos como sudamericanos cayeron ante los marroquíes y luego empataron ante los mexicanos, razón por la que hoy están ambos en el fondo de la tabla con solo un punto.

Desafío contra Brasil ¿Qué necesita España para avanzar en el Mundial Sub 20?

Las fórmulas no son muchas pero de igual forma las hay. Lo que es seguro en este trascendental encuentro entre España y Brasil en el Mundial Sub 20, es que quien resulte derrotado, volverá a casa con las manos vacías y se despedirá del certamen en esta fase de grupos.

La Roja europea podría quedar en segundo lugar. Eso sí, depende que México empate o idealmente pierda frente a Marruecos y, claramente, deben imponerse ante el “Scratch” para así sumar de a tres y llegar a los cuatro puntos que le permitirían meterse en la segunda posición.

España y Brasil se juegan el todo o nada esta tarde en el Estadio Nacional (Foto: Photosport)

Otra fórmula es empatar frente a Brasil y que México caiga ante los marroquíes. Así, tanto mexicanos como españoles y brasileños quedarían igualados con dos puntos en la tabla, pero ahí la forma de dirimir es muy fina.

Básicamente, avanzará el equipo que tenga menos cantidad de tarjetas amarillas, tal y como pasó este viernes 3 de octubre en el grupo A, cuando Chile, gracias a su fair play, logró quedar en segunda posición por sobre Egipto y Nueva Zelanda aunque todos contaban con tres puntos.

¿A qué hora juegan España vs. Brasil en el Mundial Sub 20?

El partido entre las selecciones Sub 20 de España y Brasil, a jugarse en el Estadio Nacional Julio Martínez, se realizará a partir de las 17:00 horas. Ya está todo dicho; si hay un derrotado, tendrá que decirle adiós al Mundial.

Así están las tablas de posiciones por grupo en el Mundial Sub 20