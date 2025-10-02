Eran los grandes favoritos para en esta segunda fecha ya tener abrochada su clasificación a la segunda fase del Mundial Sub 20. Sin embargo, la realidad de Brasil y de España dista mucho de aquello.

El miércoles 1 de octubre se jugó la segunda jornada de los grupos C y D. En el primero de estos, los grandes favoritos mencionados recién no lograron sumar de a tres. Es más, Brasil fue derrotado por el sorprendente Marruecos y España consiguió un empate 2 a 2 ante la Selección de México.

En la primera fecha ambas selecciones ya habían tropezado. La verdeamarela igualó 2 a 2 frente a los “Aztecas”, mientras que La Roja de Europa cayó por 2 a 0 ante los marroquíes.

Tres de las selecciones de mayor valor en el Mundial Sub 20 están en dicho grupo. Brasil es la segunda, México la tercera y España la cuarta. Y aunque por historia, en el papel, México era el rival más “abordable”, ninguno pudo batirlo hasta ahora, no pudiendo hacer gala de su favoritismo.

El duro panorama de España y Brasil en el Mundial Sub 20

Con dos fechas a jugadas, España y Brasil comparten el último puesto de la tabla de posiciones en el grupo C con una unidad. Marruecos lidera con 6 y le sigue México con 2.

En la última jornada, uno de estos dos gigantes del fútbol mundial muy probablemente dirá adiós de forma definitiva. Solo un milagro haría que uno acceda en segundo puesto y el otro como mejor tercero, pero no depende de ellos y ni siquiera de los resultados de su grupo.

España y Brasil llegaron como grande favoritos pero uno de ellos muy probablemente no seguirá en carrera (Foto: Photosport)

Lo cierto es que ambos se enfrentan en la última jornada el día sábado 4 de octubre a contar de las 15:00 horas. El que gane, seguro avanza, aunque dependerá también de cómo quedan parados los restantes “mejores terceros”. El perdedor, claramente tendrá que volver a casa independiente del resultado entre mexicanos y marroquíes.

Así está la tabla del Mundial Sub 20