El técnico de la selección chilena, Nicolás Córdova, fue tajante a la hora de analizar la dura derrota a manos de Japón en el Mundial Sub 20, resultado que complicó las opciones de La Roja en el certamen. El DT apuntó a la falta de finiquito de sus pupilos.

“Son muy certeros, pero sabíamos que iba a ser complejo, son rápidos en las transiciones. En general pasamos a tener el balón, pero con menos profundidad. Fue un partido bien parejo. Hubo varias contras con el 1-0, pero fue un buen partido de ambos”, apuntó Córdova.

En esa línea, el entrenador afirmó que “faltó meterla, esto se gana con goles. No hay otra receta. No estuvimos certeros, jugadores que generalmente convierten no lo hicieron y ante eso poco se puede hacer. El equipo demostró un gran orden, que independiente de ir abajo fueron adelante”.

La Roja tropezó con Japón y se complicó en el camino a octavos de final del Mundial Sub 20 (Photosport).

Nicolás Córdova: “No es tema para conversarlo ahora”

Consultado por la falta de variantes en el ataque de la Roja, Córdova aseguró que “al hacer la lista es lo mejor uqe tenemos”, y sobre la cantidad de penales cometidos -tres en dos partidos-, el DT reconoció que “es mucho, no es normal tantos penales”.

Pero no fue todo. A la hora de analizar a Egipto, el próximo rival de La Roja en la definición del Grupo A, el entrenador reconoció que hay un aspecto que le preocupa demasiado: “Me deja tranquilo que están compitiendo, dando el máximo, siendo muy ordenados. No se están desesperando. Me inquieta que vemos velocidades que no tenemos y es algo que tenemos que seguir trabajando, pero no es una conversación para ahora. Los jugadores están bien de cabeza, nadie podía decir nada si nos íbamos el primer tiempo en ventaja”, agregó.

Finalmente, sobre la definición ante los egipcios, Córdova detalló que “es un partido de fútbol que tenemos que salir a tratar de ganar. Se juegan dos años de trabajo, como todos los días, nos jugamos cosas. No es algo que me mueva, acá lo importante es preparar bien el equipo para el viernes, que los jugadores estén en las mejores condiciones y lo que pase en la cancha ya no depende de mí”.