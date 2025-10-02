La Selección Chilena suma un triunfo y una derrota en el Mundial Sub 20 que se está desarrollando en nuestro país, donde en el último partido contra Japón pesó la falta de un ‘9’, siendo Damián Pizarro el gran ausente.

El delantero formado en Colo Colo, que hoy está a préstamo en Le Havré de Francia, no fue tenido en cuenta por el entrenador Nicolás Córdova por dos razones.

La primera es que su actual club no lo cedió al no ser fecha FIFA, sumado a lo que sucedió hace algunos meses, cuando Pizarro se resistió al llamado para no interrumpir sus vacaciones.

Esto es materia de discusión en el medio nacional, incluso una destacada voz volvió a atacar al futbolista que es de propiedad del Udinese.

Premio Nacional de Periodismo no perdona a Damián Pizarro

Se trata del comentarista José Antonio Prieto de Radio Cooperativa, quien en el último programa de ‘Cooperativa Deportes’ apuntó al oriundo de La Pintana por la falta de gol que pesa en La Roja Sub 20 en el Mundial.

“La que se mandó con las vacaciones, no, que se dedique al béisbol. Para este ciclo, que se dedique al béisbol, para esta Sub 20. Se juega un Mundial, no se estaba jugando un campeonato de bolitas, es un Mundial”, lanzó.

“Nooo me voy de vacaciones. Bueno, sigue de vacaciones”, añadió el Premio Nacional de Periodismo.

Damián Pizarro lleva un partido disputado en la Ligue 1. (Foto: @hac_foot)

Luego, recordó viejos pasajes en la historia de la Selección: “En los ’80 se perdonaron y en los ’70 se perdonaron tanto, que llegó el Maracanazo. Se perdonaron todas”.

“Un entrenador que perdona eso pierde todo poder ante su plantel. O sea, si Damián Pizarro se fue de vacaciones y el día de mañana aparece otro que llega tarde, tres, cuatro horas…”, finalizó ofuscado Toño Prieto.