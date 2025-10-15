Argentina batalló más de la cuenta para dejar en el camino a Colombia y meterse en la final del Mundial Sub 20 Chile 2025. La escuadra de Diego Placente se impuso por la mínima y ahora irá por su séptima corona planetaria de la categoría.

Los “Cafetaleros” lograron buenas ocasiones en la primera parte, aunque el meta de la Albiceleste, Santino Barbi, siempre estuvo atento para evitar la caída de su pórtico.

Fue recién en el 72′ que Mateo Silvetti logró romper el cero en el Estadio Nacional. El jugador del Inter Miami ingresó desde el banco para darle la alegría a los miles de argentinos presentes en Ñuñoa, anotando el único tanto del compromiso.

A los 79, la escuadra colombiana quedó con uno menos tras la absurda falta de Jhon Rentería sobre Gorosito, recibiendo la doble amarilla que le costó la expulsión.

Argentina se impone ante Colombia y se mete en una nueva final de un Mundial Sub 20 (Foto: Dragomir Yankovic/Photosport)

Con este resultado, Argentina se mete en la gran final del Mundial Sub 20 Chile 2025, donde se verá las caras ante la Selección de Marruecos que esta tarde logró imponerse ante Francia mediante lanzamientos penales tras un ajustado 1 a 1.

¿Cuándo se juega la final del Mundial Sub 20 Chile 2025?

La final del Mundial Sub 20 Chile 2025 se jugará este domingo 19 de octubre desde las 20:00 horas en el Estadio Nacional Julio Martínez entre las selecciones de Argentina y Marruecos.