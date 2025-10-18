La ex leyenda del fútbol europeo, el croata Davor Suker, visitó Chile para presenciar los últimos partidos del Mundial Sub 20. Y es que el goleador de Francia 1998 fue una de las grandes figuras del certamen juvenil que se disputó en nuestro país en 1987 con la selección de Yugoslavia.

En entrevista con El Mercurio, el ex futbolista que pasó por clubes como Real Madrid y Arsenal, entregó una tajante visión sobre el presente del fútbol chileno, luego de la estrepitosa eliminación del Mundial Sub 20 a manos de México.

Davor Suker fue el goleador del Mundial 1998 con Croacia (Getty/Allsport).

El duro consejo de Davor Suker al fútbol chileno

“Lo primero que puedo aconsejar es que inviertan más en los juveniles, porque sin juveniles no puede haber selección absoluta. Hay que buscar más en los colegios, hacer torneos regionales, esto hace Croacia”, comentó de entrada el ex futbolista.

Suker argumentó que para lograr el éxito a nivel de selecciones, “hay que trabajar duro, hacer que los chicos jueguen muchos partidos. Ustedes son 20 millones de habitantes, nosotros apenas tres millones y medio. La fórmula para mejorar es muy fácil: hay que trabajar duro”.

“También hay que pagarles bien a los entrenadores para que estén contentos en el terreno de juego y trabajen, no que simplemente les tiren un balón a los chicos para que corran, sino que enseñen”, complementó.

Ante este diagnóstico, Suker lanzó una fuerte advertencia a modo de conclusión: “Pero ojo, esto es algo a 6 o 7 años, no es instantáneo, si ponemos ahora todo el dinero del mundo en Chile no vas a ganar nada al instante, pero más adelante sí. Si la Federación me invita, yo puedo hablar donde sea, exponer en algún seminario, lo que quieran”, cerró.