El Mundial Sub 20 Chile 2025 sigue en pleno desarrollo y esta jornada habrá nuevos compromisos por la fecha 2. El Elías Figueroa de Valparaíso será testigo esta tarde de atractivos encuentros.

La escuadra de Italia, gran favorita para quedarse con la copa, enfrenta a la selección de Cuba por la segunda fecha del grupo D. Ambos llegan atravesando diferentes realidades, ya que uno ganó y el otro cayó en su debut.

La “Azzurra” viene de vencer a Australia por la cuenta mínima. Un triunfo más sobre la escuadra caribeña, los dejaría prácticamente clasificados a octavos de final.

En tanto los cubanos, aunque con uno más durante gran parte del encuentro, cayeron por 3 a 1 ante Argentina en su debut, por lo que de caer en su siguiente compromiso verán muy hipotecadas sus chances de seguir en carrera.

¿Cómo formarían los equipos?

Italia Sub 20: Alessandro Nunziante; Wisdom Amey, Christian Corradi, Andrea Natali; Emanuel Benjamín, Mattia Mannini, Lorenzo Riccio, Cristian Cama; Mattia Mosconi, Jamal Iddrissou, Alvin Okoro.

Cuba Sub 20: Yurdy Hodelín; Elvis Casanova, Leandro Mena, Camilo Pinillo, Karel Pérez; Yordan Castañer, Marcos Campo, Maikol Vega, Jade Quiñones; Romario Torres, Alessio Raballo

Horario y quién transmite por TV y Streaming el partido entre Cuba e Italia por el Mundial Sub 20

El partido entre las selecciones de Italia y Cuba se jugará este miércoles 1 de octubre a partir de las 17:00 horas en el Estadio Elías Figueroa de Valparaíso.

Dicho compromiso, se podrá ver a través de las pantallas de Dsports a través de suscripción de pago. Por streaming, será transmitido a través de la app de DGO.