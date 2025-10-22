La final del Mundial Sub 20 disputada en Chile, donde Argentina cayó sorpresivamente ante Marruecos por 2-0, se jugó en un ambiente tenso en el Estadio Nacional.

El público chileno presente en el Coliseo de Ñuñoa apoyó de manera masiva al conjunto africano, pifiando y abucheando constantemente a los jugadores de la Albiceleste durante el partido decisivo.

Esta situación provocó la indignación al otro lado de la Cordillera de referentes históricos y comunicadores en Argentina, como Óscar Ruggeri, quien reclamó airadamente que tras este episodio “no somos hermanos, jamás”.

Alejo Sarco minimiza el “ambiente” en el Mundial Sub 20

Días después de la final, y mientras aún se comenta el ambiente hostil que enfrentó el combinado dirigido por Diego Placente en el Mundial, el goleador y una de las figuras del plantel argentino, Alejo Sarco, fue consultado sobre cómo vivió el equipo esa presión externa.

Lejos de mostrarse afectado o de quejarse por la actitud de los hinchas locales, el delantero que pertenece a las filas del Bayer Leverkusen adoptó un tono “canchero” y minimizó la situación.

“Al ganar todo y ser una de las mejores selecciones, todos le quieren ganar. Sentíamos a la gente en contra, pero no dábamos bola. Nos motivaba más a la hora de jugar los partidos”, declaró a DSports Argentina.

Alejo Sarco fue reemplazado en el segundo tiempo ante Marruecos | FOTO: Jonnathan Oyarzun/Photosport

