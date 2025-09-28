Este sábado se inauguró el Mundial Sub 20 Chile 2025, donde se disputaron cuatro partidos y dos en el Estadio Nacional, entre ellos el triunfo de La Roja por 2-1 sobre Nueva Zelanda por el Grupo A.

Quien asistió a este partido inaugural fue el Presidente de la República, Gabriel Boric, que recibió el cariño de los 45 mil espectadores que llegaron al coliseo de Ñuñoa.

Pero además, el mandatario compartió con un histórico del fútbol chileno. Se trata de Matías Fernández, quien también estuvo presente en el Nacional invitado por una marca que lo auspicia.

Ambos coincidieron en los interiores del reducto, donde Boric le hizo una confesión al exfutbolista campeón de Copa América: “Traté de imitar tu penal con Argentina (en la final del 2015). No la puse exactamente en el lugar pero llegó cerca”.

Esto recordando lo que ocurrió el viernes en la cancha del Estadio Nacional cuando las autoridades del gobierno, la FIFA y la ANFP recorrieron el recinto deportivo. Ahí el Presidente tuvo la oportunidad de patear un penal ante Pablo Milad, el mandamás del fútbol chileno.

En la instancia Fernández también le consultó por su pequeña hija Violeta y le dedicó estas palabras: “Felicidades, dice el señor que es una bendición ser padre”.

Todo este diálogo fue grabado y subido a las redes sociales personales del Presidente Boric, en las que quedó registrada toda su visita al partido de La Roja Sub 20.

Mira el VIDEO a continuación: