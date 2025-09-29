Lo que tenía que ser una fiesta en el Claro Arena con el ‘Adiós capitanes’ casi termina siendo una verdadera tragedia cuando, en el primer tiempo, el ex portero de Universidad Católica, Patricio Toledo, se desplomó en el área.

El histórico ex cuida vallas de la UC tuvo que ser llevado a un centro asistencial y su pronóstico es de carácter grave, aunque ya está estabilizado para la tranquilidad de él, su familia y todos los hinchas del fútbol chileno.

Uno que no quedó ajeno a lo vivido en la precordillera de Santiago fue Gabriel Boric, Presidente de la República quien dijo presente y lanzó: “Yo soy de la generación que se acuerda del Pato Toledo jugando en los 90, dándolo todo por Católica después de Marco Cornez”, abrió.

Patricio Toledo le dio un susto a los hinchas. | Foto: Photosport

Gabriel Boric relata cómo vivió lo sucedido en el Claro Arena: “Lo que pasó hoy fue espeluznante, de una incertidumbre brutal y saber que estaba bien le da una alegría, le da una mística a este momento tremendo”.

“Acá se nota que hay una familia, había 30 a 40 años de fútbol juntos, un estadio lleno, la dirigencia también poniéndose, es muy bonito. Le mandamos un abrazo gigante al Pato, mis respetos”, complementó en el cierre.

Esta jornada se espera que haya más noticias respecto al estado de salud de Patricio Toledo, quien le dio un susto enorme a los 20 mil hinchas de Universidad Católica que dijeron presente en el Claro Arena y a todos los que gozaron con sus atajadas.

El próximo partido de Universidad Católica

Universidad Católica jugará el jueves 9 de octubre a la 8:30 de la noche en el Claro Arena ante Ñublense, compromiso pendiente de la Liga de Primera en donde la UC se puede acercar a una hipotética clasificación a Copa Libertadores de América.