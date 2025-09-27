La selección chilena comenzó con el pie derecho su participación en el Mundial sub 20 donde La Roja es el anfitrión.

Un primer tiempo no muy grato para el equipo que dirige Nicolás Córdova, porque fue Nueva Zelanda el que controló el partido, explotando su mejor cualidad, el ser un equipo muy físico.

La Roja recién llegó con profundidad cuando Agustín Arce recuperó un balón filtrando para Emiliano Ramos, el que pudo definir cruzado, pero una pierna rival ahogó el grito de gol.

No cambiaron mucho las cosas en el segundo tiempo, Nueva Zelanda era más y de hecho pudo abrir la cuenta cuando Keegan James Kelly ganó de altura y su cabezazo dio en palo para suerte de Chile.

Pero el fútbol tiene esto, porque en el mejor momento del equipo de Oceanía, vino el gol de la Roja, Agustín Arce habilitó a Lautaro Millán para abrir la cuenta y desatar la algarabía de los 45.000 hinchas apostados en el Estadio Nacional.

Ian Garguez le dio el triunfo a la selección chilena

Chile se soltó con el gol y jugó mucho mejor, pero se complicó cuando Matías Pérez enganchó a Nathan Walker y el juez del partido decretó penal. El mismo Walker decretó el 1-1.

Lo mejor vendría en el final, porque cuando todos daban por empatado el partido, en el minuto 97, el arquero Gray cometió un error fatal al soltar el balón, algo que aprovechó Garguez para que Chile gane y se quede con los tres puntos en su debut.