Se viene una semana dieciochera en el país. El fútbol chileno no queda ajeno a aquello, pues no habrá actividad en los campeonatos de Primera División, Primera B y Segunda División este fin de semana. Coquimbo Unido domina la principal categoría y busca conseguir su primer título.

En ese sentido, se vive un gran ambiente en Coquimbo, ciudad donde hay ilusión con la primera corona. No son pocas las familias las que van a pasar un momento agradable a la Fiesta de La Pampilla. Allí estuvo el Presidente Gabriel Boric Font, en la inauguración de la tradicional celebración.

En su tono futbolero, el mandatario destacó la campaña del equipo Filibustero y confesó que Diego Sánchez no le caía tan bien en el pasado “Mis respetos al Chino González, a Waterman que es un tremendo goleador, lo que está haciendo Zavala, es increíble. El Mono Sánchez me caía mal, pero impresionante como está jugando. Mis respetos a Coquimbo”.

Mono Sánchez estaba escuchando ahí mismo lo que decia el Presidente Boric

Para sorpresa del Presidente de la República, el ex Unión Española estaba presente en la inaguración de la Fiesta de La Pampilla y así se lo hicieron saber. “¿Está el Mono Sánchez ahí?”, preguntó el mandatario.

Acto seguido sacó los lentes mientas el guardameta lo miraba con una sonrisa cuando se saludaron de lejos: “Aguante, tremendo campeonato y tremenda trayectoria, no es sólo este campeonato”, le dijo Boric a Sánchez.

En Coquimbo Unido todo es alegría luego de vencer por 2-1 a Ñublense en el estadio Francisco Rumoroso por la fecha 23 del Campeonato Nacional 2025. Con esto, llegaron a 56, situación que los mantiene sólidos en el primer lugar, superando por 15 puntos a su más cercano perseguidor, O’Higgins.