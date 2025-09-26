Este viernes la FIFA lanzó la canción oficial del Mundial Sub 20 Chile 2025, torneo que empieza mañana con el debut de La Roja que dirige Nicolás Córdova ante Nueva Zelanda por el Grupo A.

La pieza musical lleva por nombre “El alma en la cancha (olé, olé, olé)” y es interpretada por la cantante nacional Nicole Davidovich Salvo, quien es conocida por su nombre artístico ‘Shirel’.

El tema producido por Taffy Dönicke mezcla dos estilos, como el pop con la escencia de los ritmos latinos.

Si bien ‘Shirel’ es una cantautora emergente en la escena local, algunos la recuerdan por su participación en el programa de talentos ‘The Voice Chile’ en 2016.

Hasta el momento ha lanzado canciones como “Faroles”, “Romper platos” y su último sencillo “RARA”. También se presentó en el festival Lollapalooza Chile.

Previo al estreno de la canción oficial del Mundial Sub 20, la cantante comentó de qué trata la letra: “El tema habla de unión y pasión, y me llena de entusiasmo compartir esa energía con los hinchas de mi país, de la región y del mundo entero. La Copa Mundial Sub 20 será una fiesta inolvidable, tanto dentro como fuera de la cancha”.

Escucha la canción a continuación:

Todo sobre el Mundial Sub 20 Chile 2025

El Mundial Sub 20 se disputará entre el 27 de septiembre y el 19 de octubre en cuatro sedes: Santiago, Valparaíso, Rancagua y Talca.

Chile es parte del Grupo A junto a Nueva Zelanda, Japón y Egipto. La Roja debuta este sábado ante los oceánicos a las 20:00 horas en el Estadio Nacional.